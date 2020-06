I titolari dei pub: «Per noi regole e divieti mentre fuori c'è il delirio»

Ultimo aggiornamento: 12:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«I ristoranti hanno dimezzato i posti pur di rispettare le regole, fuori solo il caos e nessuna limitazione. Adesso basta». È il duro sfogo del mondo della ristorazione cittadina.A Lecce, così come in altre città italiane, la fine del lockdown ha coinciso con un risveglio incontrollato della movida, soprattutto tra i giovani che sono tornati a riempire le strade senza tenere conto delle regole e del buon senso. Un problema di assembramenti irregolari testimoniato anche dalle numerose fotografie circolate in questi giorni sui social che a quanto pare risulta difficile da controllare. E a pagare il prezzo più alto sono le attività del centro storico: ristoranti e pub devono fare i conti con le misure anti-contagio da far rispettare, anche se poi a due passi dai locali regna il caos. «Dopo aver tolto all'apertura della nostra osteria, chiusa 2 mesi e mezzo, il 50 per cento dei posti per garantire la salute dei cittadini, del nostro personale e la nostra, e che per mettere a tavola 7 amici dobbiamo fare un tavolo da 14, poi vediamo di persona tutto questo aggroviglio di persone e ci cadono le braccia a terra ha scritto su Facebook Stefano Sanfelici, titolare di A'roma l'Osteria -. Per legge dobbiamo far firmare ai nostri dipendenti 3 moduli di presenza, di consegna dispositivi protezione e per la temperatura corporea. Nel caso succedesse un ipotetico contagio, siamo sanzionati penalmente ed economicamente. Dobbiamo tenere un registro con i nomi di chi ha prenotato o è entrato a mangiare da noi e quotidianamente stiamo rinunciando per correttezza professionale e buonsenso a tantissimi tavoli che ci chiamano per venire a mangiare».LEGGI ANCHE: Nessun distanziamento nessuna mascherina (e nessun provvedimento) Eppure a pochi passi dai locali le cose sono decisamente diverse: ragazzi a passeggio con i bicchieri in mano, senza mascherina e senza mantenere le distanze. «Riguardiamo queste immagini e capiamo che c'è più di qualcosa che non va! È giusto andare avanti ed è bellissimo tornare alla normalità ma qualcuno avvisi anche noi ristoratori se ora è possibile farlo! È una lotta impari e inspiegabile per tutti i ristoratori, commercianti, negozianti, ambulanti. Sono queste categorie ora che fungono da unità di contenimento mentre fuori è il delirio».Uno sfogo condiviso da molti titolari degli esercizi pubblici della città. «Chi non rispetta le regole deve essere multato. Basta prendersela con le attività ha ribadito Paolo La Peruta, titolare del Caffè Letterario -. Le persone rispettano le norme quando sono sedute nei locali, poi dopo ognuno fa quel che vuole. E allora a cosa serve? Sembra che quello che conta di più è far vedere che si sta monitorando la situazione ma il risultato non interessa a nessuno. Non siamo dei parafulmini».I locali serali, quindi, non ci stanno a prendersi le colpe e le multe - e pretendono più supporto da parte delle istituzioni, mentre ai loro clienti chiedono una prova di responsabilità: sí all'aperitivo ma occhio alle regole.«Non è pensabile far rispettare le regole solo ai ristoratori ha aggiunto Danilo Stendardo, titolare del Road 66 -. Inutile lamentarsi se le persone escono, perché sono autorizzate a farlo. Il sindaco dice che Lecce è una città covid free, il presidente della Regione apre le porte a tutti i turisti perché il territorio è sicuro. E quindi? Solo per noi ci sono le regole? A questo punto liberate anche noi da ogni limitazione perché non ha più senso».«Serve buon senso ha sottolineato Luigi Perrone, chef di Semiserio . La responsabilità deve venire da tutti, imprenditori e cittadini. Le misure devono essere rispettate da tutti e questo è sacrosanto. Però se vogliamo uscirne serve buon senso altrimenti tutti i sacrifici che abbiamo fatto saranno stati inutili».© RIPRODUZIONE RISERVATA