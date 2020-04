«Aprire per dare un segnale»: la Movida tra molti timori e voglia di ripartire presto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una delle tante cose (belle) che il Covid-19 ha portato via a Lecce è la sua movida. Soprattutto la movida d'estate. I tavolini all'aperto, gli aperitivi in piazza, le cene nelle stradine del centro storico.Con l'avvio della Fase 2 per l'uscita dal lockdown anche la ristorazione nel Salento comincia a ragionare sulla ripartenza, tra tanta voglia di ricominciare ma anche tanti timori su un futuro prossimo ancora tutto da scrivere tra prescrizioni e misure di sicurezza. Nessuno vuole una città con le saracinesche abbassate: sarebbe anche un danno d'immagine per il capoluogo che tanto punta sul turismo.Al momento i provvedimenti per la tutela della salute del personale e dei clienti sono ancora al vaglio del Governo. Tra le ipotesi circolate nelle ultime ore, si prevede per i locali il distanziamento dei tavoli, protezioni individuali per i dipendenti e il divieto di assembramento. Una condizione difficile da accettare ma che potrebbe permettere a tante attività chiuse di tornare a lavorare.La prospettiva di poter rialzare le saracinesche ma con l'incubo delle mascherine non entusiasma gli imprenditori della movida leccese, divisi tra la voglia di ricominciare e la paura del contagio che potrebbe frenare i consumi. «Aprire con queste premesse è davvero difficile dice Danilo Stendardo, portavoce del Coordinamento Provinciale Locali Serali di Confcommercio anzi potrebbe essere un danno perché dovremmo fare i conti con un aumento delle spese. E con pochi incassi come si può andare avanti? Siamo tutti in attesa di poter tornare al nostro lavoro ma dobbiamo poterlo fare in sicurezza. Governo e istituzioni devono aiutarci».«Con queste restrizioni e senza un ritorno economico sarà difficile aggiunge Giorgio Doveri, titolare del Baroccio -. Sarebbe meglio non affrettare i tempi e posticipare di un mese, quando magari la situazione ci permetterà di fare di più. Il mio locale si basa sull'assembramento delle persone e sullo stare insieme. Vietarlo è impossibile».Ma quanto costa la distanza ai ristoratori? Se le misure ipotizzate dovessero essere confermate - almeno un metro tra lavoratore e cliente e due metri tra i tavoli - a trarne vantaggio potrebbe essere solo i locali con grandi sale e giardini. Per loro, giocare con gli spazi sarebbe più facile. A essere servito, però, sarà un numero inferiore di clienti e quindi anche gli incassi saranno proporzionali.«Purtroppo non tutti potranno far rispettare le regole. Noi siamo fortunati: avendo un locale grande possiamo mantenere le distanze di sicurezza, lavorando con il 50% dei coperti spiega la chef Alessandra Civilla alla guida della cucina di Alex Ristorante -. Siamo convinti che, una volta riaperti i ristoranti, le persone avranno timore a uscire, e preferiranno organizzare cene in casa per paura del contagio. Anche perché rispettare le regole sarà noioso e faticoso per le persone».«Forse i primi giorni ci sarà una reazione positiva ma l'entusiasmo si spegnerà sottolinea Antonio Torre, titolare del ristorante La Torre di Merlino -. Ho un locale che mi permette di gestire meglio la disposizione dei tavoli. Dovrò dimezzare i tavoli e quindi anche gli incassi, con un danno per l'occupazione. Non so quanto convenga aprire in queste condizioni».Dalle trattorie alle pizzerie passando per pub e ristoranti: tutti gli imprenditori chiedono alle istituzioni una zattera di salvataggio per riportare a galla il comparto della ristorazione. «Il governo deve venirci incontro con il blocco degli affitti e un fisso mensile in percentuale al reddito dell'azienda aggiunge Torre -. A livello locale sono convinto che ci sarà collaborazione: gli imprenditori dovranno essere liberi di poter lavorare sugli spazi senza il pericolo di multe».«Difficile fare delle valutazioni senza sapere come reagiranno le persone e senza delle misure certe spiega Paolo La Peruta, titolare del Caffè Letterario -. Ci aspettiamo collaborazione da parte degli uffici comunali, con una burocrazia più snella e soprattutto più tolleranza nella gestione degli spazi esterni. Il Comune dovrebbe esonerarci dal pagare la tassa di occupazione almeno per tutta la stagione estiva perché quando riapriremo avremo le ossa rotte».«Per i locali più piccoli sarà ancora più difficile - aggiunge Francesco Milo, titolare del Quarantacinque -. È più facile pensare di stare chiusi perché aprire e non incassare è un rischio troppo alto». Tanti i ristoratori pronti a rimboccarsi le maniche e ricominciare subito, ma non manca chi preferirebbe aspettare per tutelare le proprie finanze. Eppure, nonostante la paura, riaprire potrebbe essere un segnale di svolta.«In questo momento la riapertura di qualsiasi attività sarebbe un messaggio di speranza per le persone aggiunge Alfredo Prete, titolare del lido e ristorante York a San Cataldo -. Ma sono d'accordo anche con chi pensa che sarebbe più opportuno ripartire solo quando si potranno rispettare le prescrizioni. Aspettiamo il nuovo decreto che dovrà essere chiaro senza lasciare spazio a interpretazioni».