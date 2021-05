La movida si riprende il centro: l'assalto dei giovani

La movida si riprende quello che la pandemia gli aveva tolto. Stasera il centro storico di Lecce è stato preso d'assalto dai giovani che sono tornati a riappropriarsi dei loro spazi notturni: da piazzetta Santa Chiara a Via D'Aragona fino ad occupare ogni vicolo della città vecchia, dove sono ricomparsi i tavolini e le sedie dei locali.

Locali pieni

Si tratta del primo weekend con il coprifuoco alle 23 e si vede. Tanta gente in giro e ristoranti e pub ringranziano quell'ora in più che comunque permette di sedersi e di consumare qualcosa con un po' di tranquillità in più. Anche via Taranto - che ormai è un lungo serpentone di locali - fa il pienone.

«Ora via il coprifuoco»

«Certo - dicono gli operatori della movida - le 23 per noi leccesi è ancora prestissimo. Ma già è qualcosa in questi giorni abbiamo visto una bella differenza. Ora speriamo che le promesse vengano mantenute e che il coprifuoco venga tolto presto per permetterci di vivere un'estate tranquilla». Tranquilla ma anche sicura, si spera. Con mascherine e distanziamento. Perché proprio i giovani sono quelli che, non essendo vaccinati, rischiano di far tornare a circolare il virus.