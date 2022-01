Moto contro auto, impatto fatale per un 32enne di San Pietro in Lama

Moto contro auto: tragico incidente nel nord Salento, sulla provinciale che collega Lequile a San Pietro in Lama. Nell'impatto ha perso la vita F.C. 32enne di San Pietro in Lama che era alla guida della moto.

Il giovane centauro deceduto durante il trasporto in ospedale

L'incidente è avvenuto in mattinata, poco dopo le 11. Il giovane era in sella alla due ruote quando, per cause ancora in corso di accertamento, è andato a scontrarsi con l’auto. Nell'impatto è stato sbalzato dalla sella finendo a terra. Le lesioni riportate nella caduta non gli hanno lasciato scampo. Immediati i soccorsi del 118 ma non c'è stato nulla da fare: il 32enne sarebbe deceduto in ambulanza durante il tresporto in ospedale. Sul posto i carabinieri e gli agenti della polizia locale.