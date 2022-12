Incidente nel Basso Salento: moto contro Ape, muore un 30enne

È di un morto il tragico bilancio dell’incidente verificatosi a metà mattinata sulla strada per il mare che da Racale conduce a Torre Suda tra una moto e un'Ape. A perdere la vita un 30enne di Racale alla guida della due ruote.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica effettuata dalle forze dell'ordine sul posto, e tutta ancora da confermare, la causa dell'impatto tra un’Ape diretta verso un frantoio in zona e la moto, una Ducati Monster di grossa cilindrata, condotta dal 30enne, sarebbe stata una svolta da parte di uno dei due mezzi.

La corsa verso l'ospedale, poi il ricovero in rianimazione e il decesso



Inevitabile l’impatto. Ad avere la peggio il centauro per il quale si è reso necessario il trasporto d’urgenza in ospedale al “Vito Fazzi” di Lecce dove il 30enne è arrivato in codice rosso, in condizioni gravissime, a bordo di una ambulanza. Per il giovane si è reso necessario il ricovero in rianimazione, poi il tragico epilogo poco dopo le 14: il centauro è spirato in reparto.

Sul posto due i mezzi del 118: mentre il giovane veniva trasportato a Lecce, i soccorritori hanno prestato le cure del caso al 60enne che ha riportato ferite più lievi e ha rifiutato il trasporto in ospedale. La dinamica dell’incidente ora è al vaglio dei carabinieri della stazione di Racale, giunti sul posto, con gli agenti della municipale, per i rilievi e la gestione della viabilità.