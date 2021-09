Malore alle terme mentre fa il bagno: 60enne muore a Saturnia

Malore fatale per un salentino in vacanza alle terme di Saturnia: la tragedia risale a due giorni fa e per lui, dopo i primi soccorsi, non c'è stato nulla da fare. All’ora di pranzo un 60enne ha avuto un arresto cardiaco all’interno dello stabilimento termale di Saturnia, in provincia di Grosseto. L'uomo, dopo aver accusato il malore, è uscito dalla vasca. All'esterno della vasca a prestare i primi soccorsi sono stati gli stessi bagnini della struttura che hanno praticato un massaggio cardiaco. Il 112, nel giro di pochi minuti, secondo la prima ricostruzione, ha inviato sul posto l’ambulanza dell’emergenza sanitaria del comune di Manciano e l'elisoccorso Pegaso.

Il soccorso in elicottero verso l'ospedale

Il turista salentino colpito dal malore è stato portato via in condizioni critiche con l’elicottero presso il pronto soccorso di Grosseto. Non è bastato, però, perché nel frattempo le condizioni dell'uomo erano gravemente peggiorate. Poco dopo il 60enne è deceduto