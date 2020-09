Malore in spiaggia: muore sotto gli occhi dei bagnanti

Ultimo aggiornamento: 19:54

LECCE - Una giornata in riva al mare finita nel peggiore dei modi per un uomo di 68 anni. Il bagnante è morto improvvisamente nel tardo pomeriggio di oggi a Torre Chianca, marina di Lecce . L'uomo, di origine kosovara, a quanto si apprende era in spiaggia con alcuni amici ospite del lido San Basilide, quando è stato improvvisamente colto da malore. Sul posto sono immediatamente giunti i soccorsi del 118 che hanno tentato invano di rianimarlo per circa mezz'ora. Purtroppo però per l'uomo non c'è stato nulla da fare.Il suo cuore ha cessato di battere sotto gli occhi degli amici e dei bagnanti.