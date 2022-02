«Uomo delle istituzioni, grande amico e collega». I sindaci del Salento piangono la scomparsa di Luigi Arcuti

Sono tantissimi i messaggi di cordoglio per la morte del sindaco di Aradeo, Luigi Arcuti. Il primo cittadino è morto a causa di una polmonite grave da covid. Arcuti aveva contratto il virus a metà gennaio e dalla fine del mese era ricoverato al Dea Fazzi dove è morto nel pomeriggio di oggi dopo che le sue condizioni si erano aggravate.

Il sindaco di Aradeo non ce l'ha fatta: morto al Dea Fazzi dove era ricoverato dopo il contagio da covid

I messaggi di cordoglio

Tanti i messaggi cordoglio da parte di colleghi e amministratori del territorio.

«Una notizia tragica, Luigi Arcuti ci ha lasciato. Stento a credere che non potrò più incontrare lungo il cammino il suo sorriso, i suoi occhi, le sue parole - ha dichiarato il sindaco di Gallipoli e presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva - Uomo delle Istituzioni, impegnato e appassionato quotidianamente per i suoi concittadini e per il territorio tutto, lascerà un ricordo indelebile nelle nostre vite. Alla famiglia, all'amministrazione di Aradeo e a alla sua comunità giunga il cordoglio di tutta la Provincia di Lecce».

«Ciao Luigi, grande amico e collega - ha dichiarato il sindaco di Galatone Flavio Filoni - Ho conosciuto la tua passione per la Politica, la tua esperienza, il tuo impegno per i cittadini animato dai più nobili valori umani. Ho ammirato il tuo carisma ed il tuo carattere anche in tempo di emergenza. Nella foto il tuo sorriso inconfondibile anche in piena zona rossa, mentre ci facevamo coraggio a vicenda. Mancherai ai tuoi parenti, ai tuoi amici, ai tuoi concittadini ma anche a tutti noi che ti abbiamo conosciuto ed apprezzato.

Oggi è proprio una giornata triste! Un abbraccio alla tua famiglia ed a tutta la Comunità di Aradeo».



«Ho appena saputo della prematura scomparsa di Luigi Arcuti, sindaco di Aradeo.

Più di una volta in questi anni abbiamo avuto occasione di incontro, chiacchiera, confronto. Un sindaco appassionato, amato, una persona davvero gentile di cui tutti sentiremo la mancanza. Racale è vicina alla cittadinanza di Aradeo, alla famiglia di Luigi, alle compagne e ai compagni di amministrazione», ha dichiarato il sindaco di Racale Antonio Salsetti.