Il sindaco di Aradeo non ce l'ha fatta: morto al Dea Fazzi dove era ricoverato dopo il contagio da covid

Non ce l'ha fatta il sindaco di Aradeo Luigi Arcuti. Contagiato dal covid in un momento in cui il suo fisico già doveva lottare con una condizione di immunodepressione, il primo cittadino è morto, all'età di 57 anni, intorno alle 18 di oggi pomeriggio presso il Dea Fazzi dove era ricoverato dalla fine di gennaio. Un aggravemento della patologia l'ha portato via nel pomeriggio.

APPROFONDIMENTI L'EMERGENZA Salento, primo cittadino in ospedale: apprensione per il sindaco di...

Il contagio

“Cari concittadini e care concittadine, come è mia abitudine condivido con tutti voi una nuova notizia. Anche io, nonostante abbia rispettato tutte le norme vigenti, in seguito ai numerosi contatti lavorativi, ho contratto il Covid-19. Ci tengo a tranquillizzare tutti e rassicurarvi che al momento non presento particolari sintomi e sto bene, ma è questa un’ulteriore occasione per invitarvi a prestare la massima attenzione a questo subdolo e veloce virus. Vorrei infine aggiungere un passaggio sull’importanza della vaccinazione, unico vero palliativo alle possibili complicanze che le diverse varianti possono comportare. Andiamo comunque avanti, sempre, insieme”. Scriveva così sulla sua pagina facebook lo scorso 14 gennaio il primo cittadino di Aradeo Luigi Arcuti dopo essere risultato positivo al terribile virus che da ormai due anni flagella la popolazione mondiale. Righe rassicuranti quelle del sindaco Arcuti. Righe che però, purtroppo, non sono più attuali.

Il sindaco, ricoverato in terapia intensiva, si è aggravato ed è morto nel pomeriggio di oggi. Oltre che primo cittadino di Aradeo e consigliere comunale di lungo corso precedentemente, Arcuti svolgeva le mansioni di coordinatore tecnico AUSL presso l’ospedale di Galatina. Luigi Arcuti era stato eletto sindaco di Aradeo nel giugno del 2017 e di recente aveva espresso il proposito di provare ad ottenere una nuova fiducia da parte della comunità in occasione delle elezioni in programma nel corso della prossima primavera.

I commenti sui social

Numerosi i commenti sui social per ricordare il sindaco, per molti un «grande amico e persona magnifica».