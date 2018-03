Morto il 37enne ferito in un agguato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È morto questa mattina nell'ospedale di Casarano Emanuele Cesari, il 37enne di Melissano ferito in un agguato a fuoco martedì scorso mentre si trovava nei pressi di uno snack bar alla periferia del paese. Per il giovane le speranze si sono spente intorno alle 8 di oggi quando il suo cuore ha cessato di battere a causa delle gravi ferite riportate. Dell'agguato, Cesari era stato raggiunto da tre colpi di pistola che lo avevano ferito al basso ventre e a un gluteo, e dopo una delicata operazione chirurgica era tenuto in coma farmacologico.