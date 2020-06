Morto dopo 28 ore di attesa in Pronto soccorso, l'ira del sindaco: «Calpestata la dignità dell'ospedale»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Una riflessione sofferta sull'ospedale di Copertino ». La sindaca di Copertino, Sandrina Schito, abbandona la casacca politica e in un post su Facebook torna a parlare del nosocomio cittadino, tra nuove incertezze e critiche sulla gestione dei reparti in fase di ripartenza. A muovere la penna virtuale della prima cittadina, la notizia rimbalzata sui social di un decesso di un 80enne di Copertino, pare dopo 28 ore di attesa tra Pronto soccorso e reparto ospedaliero.«Mentre ieri veniva inaugurata la postazione medicalizzata del 118 nel San Giuseppe, un uomo assistito da medici ed infermieri attenti e di cuore, è morto, in una vana attesa - scrive la sindaca - dopo 28 ore in Pronto soccorso. Uno dei tanti malati che muoiono ci diremo forse, un numero per qualcuno appassionato di darwinismo: uno che non ce l'ha fatta». Vicenda questa che ha portato la sindaca a porsi diverse domande sullo stato di attività dell'ospedale. «Il San Giuseppe è aperto o è chiuso, è accessibile o no? Funziona o no? Ha tutti i medici, infermieri, oss? Ha tutti i reparti con il personale in numero adeguato o no? Può curare in sicurezza o no? Le professionalità ci sono eccome prosegue Schito - ma sono messe nelle condizioni di lavorare bene ed in sicurezza?».Dubbi che la prima cittadina di Copertino indirizza anche sui reparti. «Se non si possono fare tamponi con esiti della tempistica degli ospedali vicini - scrive Schito - e si resta per ore sospesi, se non funziona il centro trasfusionale, con grave rischio, se la cardiologia è oberata, se l'ortopedia non rientra nel pieno della funzionalità, né la radiologia, se la terapia del dolore si deve fare ormai solo nel reparto oncologico del Fazzi, questo può definirsi ospedale?». Domande a cui la Schito offre un'unica soluzione. «Chiediamo quello che il declassamento ci ha riconosciuto: essere un ospedale di base. Il San Giuseppe ha subìto troppo. O il nosocomio ritorna ad essere quello che era, o meglio che non sia più, se questo deve costare la dignità della sua storia».Riflessione finale che la prima cittadina pare indirizzare indirettamente anche ai politici regionali, senza distinguo di casacca. «Gli uomini sono uomini, la vita è sacra. Non parliamo di appartenenze, perché qui la parte è una sola e chiama in causa la salute e i diritti di tutti sottolinea la sindaca - ma prima ancora, di chi non può. Resto una donna che ha sempre votato con coerenza a sinistra, ma questo non mi ha mai impedito la libertà di pensiero, né mi obbliga al silenzio complice. La politica e la questione morale conclude Schito - sono ancora la stessa cosa per me».Vicenda che potrebbe avere risvolti legali nelle prossime ore, e sui cui i familiari dell'uomo deceduto proveranno a fare chiarezza. «Chiediamo dignità per pazienti e per chi lavora in ospedale. Mio suocero ammette il genero - ricoverato il 9 mattina è rimasto in attesa di un posto in reparto per oltre 26 ore e nessuno sapeva come intervenire. I medici sono stati encomiabili nell'impegno, la situazione era difficile per tutti, ma vivere tante criticità quando all'esterno i dirigenti inauguravano la nuova sede del 118, è stata una grande beffa. Ora la verità».