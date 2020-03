Lecce, trovato senza vita lo chef Tonio Piceci

Ultimo aggiornamento: 16:30

LECCE - Da giorni non rispondeva alle chiamate dei parenti. Poi questa mattina la tragica scoperta: è stato ritrovato nella sua casa di via Colaci senza vita lo chef Tonio Piceci.Una personalità nel mondo della ristorazione salentina, che lo ha visto in prima linea per molti anni. L'ultimo dei suoi ristoranti era il rinomato Picton, nel centro storico di Lecce. Piceci si era ritirato da alcuni anni e si era dedicato soprattutto alla scrittura, grazie alla sua creazione "Salento in bocca".Aveva 74 anni e viveva da solo. A ucciderlo potrebbe essere stato un infarto ma per fare chiarezza sulla fine dello chef, che secondo i medici risale a diversi giorni fa, sarà l'autopsia disposta dal magistrato.Ad accorgersi che qualcosa non andava sono stati i parenti, che dopo le ripetute chiamate hanno pensato di allertare il 113. A casa si sono presentati una volante e un'ambulanza del 118, ma l'uomo non ha aperto. Intervenuti i vigili del fuoco che hanno forzato la serratura e lo hanno trovato morto.