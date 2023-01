Morto Angiulino, ultimo oste di Lecce: il ricordo della città

Lecce piange Angiulino, vera e propria istituzione della città. Il ristoratore nonché proprietario dell'omonima osteria è morto. La notizia si è diffusa in città e sui social, in molti hanno pranzato in quella "putea" diventata famosa anche tra i vip che volevano assaggiare la tipica cucina salentina.

Aprì il locale nel 1976 e Angelo Fiorentino diventò per tutti “Angiulino”: con al fianco la moglie in cucina, tra le sue specialità “Fave e Cicoria” o i pezzetti di cavallo. E ancora le polpettine e il pane casareccio.

Una notizia che si aggiunge a quelle recenti: in pochi mesi sono morti Cosimino e Pippi Nocco, il primo sempre ristoratore, il secondo titolare di una storica enoteca. Un altro pezzo della città che si spegne.