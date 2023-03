Morto Alberto Buttazzo, titolare della “Tipografia del Commercio”

Una brutta notizia scuote Lecce: è morto Alberto Buttazzo, ultimo erede di una tradizione di tipografi leccesi lunga tre generazioni. Era il titolare della “Tipografia del Commercio” che per decenni ha raccontato un pezzo della storia della città attraverso le sue macchine antiche, i manifesti ingialliti degli spettacoli nei teatri di Lecce, delle edizioni degli anni passati della festa di Sant'Oronzo.

E che da qualche tempo aveva trasformato la Tipografia in un piccolo cenacolo culturale che ospitava presentazioni di libri, dibattiti o uno spettacoli. La notizia del decesso è stata data dal sindaco Salvemini che ha voluto mostrare affetto e vicinanza, a nome della comunità leccese, alla sua famiglia, alla moglie e alle figlie.

La storia e la tradizione

Correva l’anno 1926 quando Umberto Buttazzo e suo figlio Antonio fondano la tipografia “La Teatrale”, specializzata in lavori legati allo spettacolo, allora particolarmente fiorente. Testimonianza di quel periodo locandine e manifesti, gelosamente custoditi, alcuni dei quali sono stati esposti nella mostra“Memorie di Scena, organizzata dall’Archivio di Stato nell’aprile 2001. Tra i più significativi, i manifesti dedicati a Tito Schipa che hanno suscitato l’interesse dell’ingegner Gianni Carluccio, instancabile custode dei cimeli del grande tenore e responsabile dell’ “Archivio Schipa”. Da via dei Conti di Lecce, la tipografia si trasferisce nel 1934 in via Boemondo e dal 1992 nell’attuale sede in via dei Perroni, 21.

Nel frattempo ha mutato la ragione sociale: “La Teatrale” è diventata “Tipografia Del Commercio”, estendendo la propria attività alle esigenze di una città sempre più operosa. La Società agli inizi degli anni ’30 apre per qualche tempo anche una succursale a Squinzano con la denominazione “La Squinzanese”, diretta da Antonio, persona di grande intuizione, talento, capacità di anticipare i tempi, che sposerà una bella ragazza del paese da cui avrà quattro figli. Sono anni di intensa attività, di frequentazione con personaggi illustri dello spettacolo, della politica, dell’economia, dell’arte e della cultura che si ritrovano tra inchiostri, cassetti dei caratteri, macchine in continuo movimento a progettare e discutere.

Entrare nella tipografia significa ritrovare tutto il fascino dell’arte della stampa, arte antica e ingegnosa, capace di produrre capolavori, che il professor Donato Valli dell’Università degli studi di Lecce ha illustrato in loco a gruppi di studenti della facoltà di Beni culturali, tenendo interessanti lezioni. Fascino che si conserva intatto anche nell’epoca dei computer, come ha affermato Toti Carpentieri il giorno d’apertura della mostra da lui stesso curata, che espone alcuni tra i più suggestivi lavori realizzati da Antonio Buttazzo e racconta un pezzo di storia della città. Tra le tradizioni della tipografia, i bellissimi manifesti delle celebrazioni patronali. Un manifesto del 1949 è stato esposto presso la “Società Operaia” nel 1999 e altri sono stati presentati successivamente, attraverso la stampa locale, da Alberto, figlio di Antonio, continuatore dell’attività di famiglia, sempre in occasione della festa di Sant’Oronzo. Alberto, appassionato d’arte e artista lui stesso, ha seguito i movimenti d’avanguardia negli anni Settanta; ha partecipato a mostre personali e collettive, riportando ambiti riconoscimenti, e alle attività del Centro Gramma, espressione nel Salento della sperimentazione artistica, con un seminario sull’arte contemporanea presso l’Università di Lecce. Per questo nel 1999 ha accettato di buon grado di ospitare nei locali della sua tipografia una tappa del percorso della mostra “Kontemporanea”, organizzata dal “Raggio Verde”.