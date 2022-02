Addio a Rosario, volto storico di Mele e poi Linciano

La sua storia comincia tanti anni fa quando da ragazzino faceva il commesso nell'emporio Mele di viale Lo Re, un luogo simbolo di Lecce, dove si trovava praticamente di tutto. Con la trasformazione del centro e la chiusura dello storico negozio Rosario era passato a lavorare in un'altra attività molto conosciuta in città: la rivendita di liquori Linciano, diventando un punto di riferimento per tutti gli amanti del buon bere.

Rosario Caricato si è spento ieri all'età di 65 anni in tanti in queste ore hanno voluto salutarlo sui social ricordando la sua gentilezza. «Una gran bella persona» è il commento ricorrente sui social, «Gentilezza, garbo, educazione» sono le parole più utilizzate per ricordare Rosario, molto conosciuto non solo fra i professionisti del settore ma anche tra i tanti clienti del negozio che si recavano per acquistare vino e alcolici facendosi guidare dai suoi consigli.