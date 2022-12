Morte del 17enne in monopattino, l'autopsia conferma: malore improvviso a causa di una malformazione cardiaca

Morto in monopattino: l'autopsia conferma il malore. Un infarto tra le cause probabili della morte improvvisa di Davide Felix, una malformazione cardiaca presente già dalla nascita. Ma questo non basta a lenire il vuoto, il senso di smarrimento, l’impotenza dinanzi a tanta amarezza. Il ragazzo, amato e benvoluto da tutti, è stato portato via dai suoi cari per una fibrillazione atrio ventricolare. Lacrime scendono sul viso degli amici di scuola e d’infanzia, dolore lancinante nello sguardo e nel cuore di mamma, papà e del fratello. Tutti stentano ancora a credere a quanto accaduto la mattina della Vigilia di Natale.

La morte improvvisa

In pochi minuti Davide, 17 anni di Lecce, sul suo monopattino come tante volte, all’improvviso ha perso conoscenza per un malore in via De Nicola a Castromediano. Da quel malore non si è più ripreso, il cuore ha cessato ingiustamente di battere portandosi via sogni, speranze e progetti di un giovane sorridente ed intelligente. Davide amava la musica, il calcio, frequentava la classe 2 B indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing dell’istituto tecnico “Grazia Deledda” di Lecce e tutti nella sua scuola e in classe lo ricordano come “un'anima bella, ora è un Angelo e starà per sempre con noi!”.

I funerali

Domani mattina - 28 dicembre - alle 11 si svolgeranno i funerali di Davide, un momento per ricordarlo, l’ultimo saluto presso la piazzetta della Chiesa Mater Ecclesiae di Castromediano. Il volto luminoso e sorridente sul manifesto e una frase dei genitori: “E’ stato così triste vederti partire in quel giorno. Tu sei andato e ci hai lasciato per vivere in un mondo migliore. Resta con noi la certezza che sarai sempre nel nostro cuore”. Ricordiamo che chi volesse può contribuire alla raccolta fondi per la famiglia organizzata da Asd Sporting Club Lecce e da tutti coloro che vogliono manifestare la loro vicinanza in questo terribile momento. “Pace alla tua anima fratello mio”, “Non ti dimenticheremo mai”, “Ti vogliono bene, per sempre”, “Proteggici da lassù” sono soltanto alcune delle frasi e dei pensieri che gli amici di Davide hanno scritto per ricordarlo.

La raccolta fondi da parte della società sportiva

Intanto l'associazione sportiva dilettantistica Sporting Lecce ha avviato una raccolta fondi a sostengo della famiglia del 17enne morto a seguito del malore nella giornata del 24 dicembre scorso: "In un giorno di felicità per tutti, oggi ci sentiamo in dovere di pregare ed essere vicini alla famiglia di un nostro giovane calciatore che ha visto volare improvvisamente in cielo suo fratello Davide, già nostro allievo. Siamo vicini alla famiglia Felix Vieira e Luca, attivando una raccolta fondi per sostenerli in questo brutto momento”, si legge nel post dell'associazione.