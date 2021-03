Morì precipitando dal lucernario a scuola: assolta la dirigente

È arrivata stanotte la sentenza d'appello per la preside Giovanna Caretto, la dirigente scolastica del Liceo scientifico De Giorgi condannata in primo grado ad 8 mesi per la morte dello studente Andrea De Gabriele, precipitato nel vuoto l'8 gennaio 2014. La dirigente è stata assolta, perché per i giudici il fatto non sussiste.

MORTE SENZA COLPEVOLI

Tragedia senza un colpevole dunque, almeno per il momento: per quel drammatico incidente, avvenuto all'interno del liceo scientico De Giorgi di Lecce nel 2014, è stato assolto in primo grado anche il docente presente mentre Andrea scavalcava la recinzione del lucernario per recuperare una giacca e perse la vita.