«Chiarezza sulla morte del giovane ultrà»: il sindaco-avvocato offre alla famiglia la sua assistenza gratuita

Chiarezza sulle circostanze che hanno portato alla morte di Federico Lecci, il giovane ultrà giallorosso di Presicce-Acquarica morto nei giorni scorsi, a soli 32 anni, per le complicazioni di una pancreatite. È ciò che chiede la famiglia del giovane, ma anche l'intera comunità, unita in questi giorni da un sentimento di dolore e commozione per la prematura scomparsa del concittadino. Il sindaco Paolo Rizzo, nella sua qualità di avvocato, ha offerto alla famiglia la sua assistenza gratuita per cercare di fare luce sulle ultime ore di vita del giovane. E anche altri avvocati si sono messi a disposizione.

«Se riceverò formalmente l'incarico professionale annunciatomi - ha scritto il primo cittadino su Facebook - mi impegnerò, gratuitamente e con l'aiuto dei colleghi che volessero collaborare, per ricercare le reali motivazioni sull'epilogo finale della vita di Federico.

Lo dobbiamo alla comunità». Nelle prossime ore, Rizzo incontrerà i familiari del giovane per decidere insieme a loro la strada da seguire. «Questa tragedia - spiega il primo cittadino - ha colpito profondamente non solo la famiglia di Federico, ma l'intera comunità di Presicce-Acquarica. Una comunità che ora vuole chiarezza su quello che è realmente accaduto. Senza voler avanzare accuse nei confronti di nessuno, vogliamo ricostruire ciò che è avvenuto e capire perché Federico, che non soffriva di alcuna patologia cardiaca, è stato colpito da due arresti cardiaci durante l'operazione, alla quale era stato sottoposto per la pancreatite che gli era stata riscontrata e per la quale aveva raggiunto l'ospedale in preda a dolori lancinanti, dopo esservi stato anche nelle ore precedenti».

Cosa è successo

Il cuore del giovane tifoso ha smesso di battere nel primo pomeriggio di lunedì. Federico era ricoverato da alcuni giorni al “Cardinale Panico” di Tricase. I vomiti e i forti dolori intestinali avevano spinto i medici ad operarlo per una colecisti. Nel corso dell'intervento, poi, sarebbe emersa una pancreatite, che ha richiesto un secondo intervento. E proprio durante quest'ultima operazione sarebbero giunti due arresti cardiaci. Nei giorni in cui Federico ha lottato tra la vita e la morte, a Presicce-Acquarica sono state centinaia le manifestazioni di affetto e di vicinanza: gli amici hanno esposto in paese numerosi striscioni e anche il Comune ha dato la disponibilità per l'affissione di frasi di incoraggiamento sulla balconata dei giardini pensili, nella piazza principale del paese. Ai funerali, centinaia di tifosi del Lecce. Il 32enne, infatti, era un appassionato ultrà giallorosso: alcuni anni fa aveva contributo a fondare il Salento Group, storico gruppo di ultras del Lecce.