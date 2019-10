Morte della professoressa, indagato per omicidio stradale il conducente del tir

LEGGI ANCHE:

LECCE - C'è un indagato per omicidio stradale per la morte della professoressa Annamaria Dell'Anna , rimasta stritolata con la sua auto tra due tir in transito sulla superstada Lecce-Brindisi. Si tratta del conducente del tir che lunedì mattina presto ha tamponato la sua Citroen C3 facendola andare a sbattere contro un altro mezzo pesante.Uno scontro raccapricciante, che ha fatto poltiglia dell'auto su cui viaggiava la donna, uccidendola sul colpo.Mentre ieri si celebravano i, le indagini hanno dato un primo risultato: un fascicolo d'inchiesta aperto dal pubblico ministero Francesca Miglietta, della Procura di Lecce, su cui compare il nome del camionista. L'ipotesi è infatti quella di omicidio stradale ma si tratta delle fasi iniziali dell'indagine, su cui è già stata richiesta una consulenza più approfondita per stabilire l'esatta dinamica delo scontro.