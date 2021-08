Incidente in centro a Maglie, muore il titolare di una pasticceria

È morto in serata il commerciante vittima di un incidente nel pomeriggio a Maglie. Si tratta di Piero De Donno, 56 anni, titolare della pasticceria Giordano, nel centro storico magliese. Il commerciante, intorno alle 15, era a bordo di uno scooter di grossa cilindrata, un Suzuki Burgman, e stava percorrendo la strada provinciale che da Maglie va in direzione di Cursi, quando per cause ancora da accertare, all’altezza dell’incrocio con via Vecchia Corigliano, ha perso il controllo del mezzo, andando a schiantarsi contro la fiancata di una Lancia Lybra guidata da una 41enne di Cursi. L’impatto è stato così violento che lo scooter non si è bloccato, ma ha continuata la sua corsa fermandosi contro un muretto a secco poco distante.

I soccorsi poi la corsa in ospedale

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del servizio Radiomobile e della Stazione di Maglie. Ad avere la peggio il proprietario dello scooter, la cui situazione è sembrata subito molto seria. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno accertato la necessità di trasportare il ferito in codice “rosso” all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. L’uomo, per le sue gravi condizioni, è stato trasferito subito in Rianimazione, dove poi è spirato. Nessun danno per la donna alla guida dell’auto. Presenti anche i vigili urbani di Maglie che hanno indirizzato il traffico e gestito la particolare situazione di emergenza: l’accesso da Cursi dalla Statale sulla Provinciale è stato inibito per qualche decina di minuti in attesa che si compissero tutte le operazioni di messa in sicurezza. Le automobili in arrivo da Cursi o da Maglie sono state deviate sugli svincoli per Lecce o Santa Maria di Leuca.

Chi era

Aveva rilevato la storica pasticceria Giordano nel 2003, Piero De Donno, dopo anni di gavetta come dipendente. Alla morte del titolare Salvatore Giordano, infatti, De Donno aveva preso le redini dell’esercizio in via Concetta Annesi. Lavoratore appassionato, era stato capace di continuare la tradizione dei dolci per cui era famosa la pasticceria, mantenendo un alto livello di qualità. Qualche anno fa, nel 2014, era stato vittima di un incidente domestico: mentre tentava di raccogliere i giocattoli dei nipotini finiti in un pozzo luce era caduto dal balcone del condominio dove abitava, tra via Scorrano e via XXIV maggio, accanto agli uffici del tribunale. Il pasticcere aveva messo un piede su tubo del gas posizionato intorno alla parte inferiore del balcone, ma uno dei supporti del condotto, sotto il peso dell’uomo, aveva ceduto facendolo precipitare al suolo. Una caduta di circa 5 metri che ha richiesto il trasferimento in ospedale, in terapia intensiva per la notte. Sposato con Rosanna, lascia tre figli, Antonio, Melanie e Marcella.