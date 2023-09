Tamponamento tra furgone e tir lungo la Statale 275, c'è un morto

Ancora un incidente mortale sulle strade del Salento e ancora lungo statale 275, che collega Maglie a Leuca. Questa volta, a causa di un tamponamento, un uomo di 63 anni di Tricase ha perso la vita questa mattina all'altezza di Surano.

Tamponamento ra furgone e tir

La vittima era alla guida di un furgone Fiat Daily quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha tamponato un tir. L'impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo all'uomo, che è morto sul colpo.

I soccorsi

Il luogo dell'incidente è stato raggiunto dai sanitari del 118, ma per il 63enne non c'era ormai nulla da fare.

Spetterà ora ai carabinieri della compagnia di Maglie e della stazione di Nociglia, intervenuti sul posto, ricostruire la dinamica dell'incidente. Si è reso necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco di Tricase e del personale dell'Anas.

L'incidente ha causato inevitabili disagi al traffico sulla statale.