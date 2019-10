Morta nell'auto stritolata dai tir: l'ultimo saluto alla professoressa

Un paese ancora sotto shock ha dato l'ultimo saluto alla dolce professoressa Annamaria Dell'Anna, morta tra le lamiere della sua auto rimastra stritolata tra due tir. Tra dolore e visi segnati dalle lacrime a San Cesario in tantissimi hanno atteso l’arrivo della salma.

I familiari, gli amici, le colleghe e poi c’erano loro, gli studenti della Morvillo Falcone di Brindisi, ragazzi e ragazze in lacrime per la loro prof, che non dimenticheranno mai. Il carro funebre è giunto davanti alla chiesa intorno alle 15,30. Parole rotte dall’emozione quelle di don Gino Scardino nel corso dell’omelia, “Solo la fede può confortare in questo momento drammatico - ha commentato – Annamaria era una cristiana, la sua missione in vita era aiutare il prossimo. Stringiamoci intorno alla sua bella famiglia, alle sue figlie adorate”.

