Morta la bimba colpita da un'emorragia cerebrale: si era sentita male in spiaggia

Un epilogo tristissimo. Non ce l'ha fatta la piccola di un anno che due giorni fa ha avuto un malore mentre si trovava al mare con la famiglia in vacanza nel Salento. La bimba aveva avuto un'emorragia cerebrale determinata da un aneurisma e per due giorni ha lottato prima nel reparto di Rianimazione del Fazzi, dove era tenuta in coma farmacologico e poi a Bari. Le sue condizioni erano infatti velocemente peggiorate, tanto da far decidere i medici di non trasferirla in elicottero al Bambin Gesù di Roma fermandosi invece a al Policlinico di Bari. Questa mattina il suo cuoricino ha smesso di battere.