Morta dopo il by pass gastrico. Un medico rischia il processo

Un intervento di by pass gastrico andato male, degenerato in peritonite: la paziente morì e ora il medico rischia il processo. La procura di Lecce ha chiesto il rinvio a giudizio di un medico in servizio all'ospedale Vito Fazzi di Lecce che è accusato di omicidio colposo per le conseguenze dell'operazione eseguita in laparoscopia a seguito della quale morì Maria Palma Montinaro, 56 anni, di Vernole.

I fatti un anno e mezzo fa



I fatti risalgono al giugno del 2021. Secondo le ricostruzioni della pm Giorgia Villa, vi sarebbe stato un errore tecnico consistito nella «perforazione viscerale, con alta probabilità causata dall'estremità della suturatrice meccanica, fatta passare dal basso verso l'alto» con una serie di conseguenze tra cui una peritonite diffusa e uno shock settico.

Persone offese il marito e i figli della vittima, difesi dagli avvocati Cristian Mulino e Luigi Rella. L'imputato è assistito dall'avvocato Stefano Prontera. A formulare denuncia alla polizia di Stato furono proprio i parenti della donna. Agli atti una consulenza dei medici legali Nicola Palasciano e Alberto Tortorella. L'udienza preliminare si terrà dinanzi al gup Angelo Zizzari il 20 febbraio prossimo.

R.Gra.

