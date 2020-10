Addio a Carmela, aveva 111 anni ed era la seconda più anziana di Italia

Avrebbe compiuto 112 anni il prossimo 1 maggio: invece nonna Carmela, la donna più anziana di Puglia e la seconda più anziana d’Italia, si è spenta ieri sera.

Donna bellissima in gioventù, carattere forte, rimasta vedova troppo giovane, Carmela Villani era originaria di Acquarica del Capo. Ad Alezio ci arrivò per amore. La storia inizia quando il padre di Concetta, la figlia che ha accudito Carmela fino a qualche giorno fa, Francesco Restino, s’innamora di Carmela. Lei ogni tanto si trovava nella rivendita di sali e tabacchi gestita dalla madre. Lì andò a “prenderla” Francesco che, nell’arco di un mese, la fece innamorare e la sposò: era il 1937 e la coppia andò a vivere ad Alezio. Il matrimonio fu breve, ma felice: nel ‘39 arriva la prima figlia, Concetta. Due anni dopo un’altra bimba. Poi Francesco muore e Carmela, vedova a 44 anni, cresce due figlie da sola e sceglie di non risposarsi mai.

Non si perse d’animo: viveva in una casa grandissima così chiamò un muratore, fece dividere le stanze in modo da creare dei piccoli appartamenti e visse del ricavato degli affitti fino all’età della pensione. Ad Alezio Carmela fiorisce, prende parte alla vita sociale e religiosa: frequentava il santuario della Lizza ed è stata la presidente delle Francescane. Una sola passione sfrenata: quella per le parole crociate che l’hanno aiutata fino a pochi anni fa a mantenere attivo il cervello.

Carmela faceva una vita attiva. Fino a 95 anni non ha perso, d’estate, un solo giorno di mare. Era lei a convincere la figlia: «Dai, guarda che bel sole, i costumi da bagno sono già pronti, andiamo in spiaggia». Le cento candeline sono state una festa grande e fino a 105 anni Carmela è stata benissimo. Poi un’ischemia le ha tolto l’uso delle gambe, ma non ha portato via la forza e la grinta a questa donna straordinaria. I compleanni sono stati sempre festa grande, circondata da decine di nipoti e pronipoti, sono arrivati spesso da ogni parte d’Italia. Adesso Carmela, donna straordinaria anche per la sua veneranda età, veglierà su tutti da lassù.

