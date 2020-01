«Sputate sui ministri»: dopo il post al vetriolo, si dimette il presidente del Consiglio di Cavallino

Ultimo aggiornamento: 16:13

CAVALLINO - Ha deciso di rassegnare le dimissioni da presidente del Consiglio comunale di Cavallino ( Lecce ), Paolo Morelli, dopo la bufera seguita al suo post in cui esortava i ragazzi a sputare sui due nuovi ministri dell'Istruzione e della Ricerca, Azzolina e Manfredi.La decisione è arrivata questa mattina, dopo le polemiche dei giorni scorsi sul post relativo alle nomina di Lucia Azzolina e Gaetano Manfredi al posto di Fioramonti all’Istruzione. Ministri che il politico salentino non aveva esitato a offendere con vari epiteti, salvo poi scusarsi e fare dietrofront, sempre su Facebook.«Le dimissioni – ha spiegato Morelli, che le ha protocollate nella prima mattinata – sono motivate da ragioni di opportunità, connesse alle note vicende che mi hanno interessato, legate ad una mia sbagliata esternazione sui social network».Nonostante le pubbliche scuse, dunque, è arrivato il passo indietro «irrevocabile» dalla sola carica di presidente dell'assemblea, passo indietro che non impedirà comunque a Morelli di restare consigliere comunale, a supporto dell’attuale maggioranza a Cavallino.