Sette coltellate alla fidanzata per gelosia. Vitali è già a casa, agli arresti. Al giudice: «Sono pentito»

E' tornato a casa, a Morciano, Giorgio Vitali, il bracciante incensurato di 30 anni arrestato per aver colpito la sua fidanzata, la 27enne Stefania De Marco, con sette coltellate, ferendola gravemente. Vitali, arrestato dai carabinieri dopo che si era allontanato dalla casa in cui aveva accoltellato la ragazza, è stato ascoltato stamani in carcere dal giudice delle indagini preliminari, Vincenzo Brancato. Davanti al gip e in presenza del suo difensore, l'avvocato Paolo Pepe, il giovane si è detto pentito del gesto e ha chiesto in lacrime di essere perdonato. La lite tra i due giovani è scoppiata per gelosia nella tarda serata di domenica. Si trovavano nella casa del nonno di lei, che in quel momento dormiva nella sua camera, quando Giorgio ha impugnato un coltello colpendo la fidanzata alla spalla e all'addome. La lama ha anche perforato un polmone. Subito dopo il giovane ha abbandonato la fidanzata in una pozza di sangue ed è andato via chiamando un'amica comune: «Vai ad aiutare Stefania - le ha detto - perché è caduta e si è fatta male».All'arrivo dei soccorsi la ragazza ha raccontato cosa era accaduto e i carabinieri hanno immediatamente rintracciato e condotto in caserma il giovane.