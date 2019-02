Da due mesi "spillavano" soldi all'anziano: madre e figlio in carcere per estorsione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da dicembre continuavano a chiedergli soldi: somme di piccola entità, ma estorte con la minaccia. Le richieste partivano da 20 euro, ma negli ultimi tempi erano arrivate fino a 250 euro. Un episodio del gennaio scorso ha indotto la vittima, un anziano di 78 anni, a chiedere aiuto ai carabinieri della stazione di Specchia, denunciando i fatti.In quella occasione, infatti, i due estorsori - Antonia Sparascio, 66 anni, e suo figlio Andrea Giangreco, 33 anni, entrambi di Montesano - in un crescendo di aggressività, attirarono l'anziano nella propria casa con la promessa che gli avrebbero restituito il denaro, invece dopo aver chiuso a chiave la porta d’ingresso, lo minacciarono e gli sottrassero il telefono cellulare per impedirgli di chiedere aiuto. L'uomo fu liberato solo dopo aver promesso di versare altri mille euro, cosa che fece effettivamente il giorno dopo.Ma ieri è scattata la trappola orchestrata dall'anziano insieme con i carabinieri: l'uomo ha incontrato nuovamente i due malfattori per portare loro dei soldi a seguito dell'ennesima richiesta estorsiva. Ma questa volta in denaro era stato fotocopiato e questo ha permesso ai militari di arrestare i due in flagranza di reato.Madre e figlio, che si trovano ora in carcere a Lecce, rispondono di estorsione in concorso.