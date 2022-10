Piazza trasformata in cantiere e i commercianti insorgono. Il sindaco: «Ritmi spediti, benefici per tutti»

Piazza trasformata in cantiere per i lavori di riqualificazione del mercato coperto, i commercianti insorgono e a stretto giro arriva la replica del sindaco, che li incontrerà domani. «I lavori in piazza della Repubblica procedono a ritmi serrati e sarò felice domani sera di incontrare i commercianti della zona per spiegarglielo». E' la replica della sindaca di Monteroni, Mariolina Pizzuto, alle lamentale sollevate dal comitato dei commercianti di piazza della Repubblica. Incontro tra le parti fissato per domani alle 18.30.

«Come è noto - prosegue la sindaca - la nostra Amministrazione è stata molto attenta ai disagi che avrebbe potuto provocare quel cantiere alla cittadinanza, i cui benefici ricadranno oltre che sull’intera comunità anche a vantaggio degli stessi esercenti. Si tratta, infatti, di un progetto finanziato alla precedente Giunta nell’ambito degli interventi regionali di Rigenerazione Urbana. Si rammenta che tale finanziamento da un milione e mezzo di euro, stava per essere revocato e grazie al nostro lavoro siamo riusciti a condurlo in porto».

La riqualificazione

L’intervento generale è volto alla riqualificazione del mercato coperto ed alla realizzazione di un circuito ciclabile. «Accogliendo le osservazioni da parte di cittadini e commercianti, sensibili alle richieste pervenute – aggiunge Pizzuto - stiamo valutando la possibilità di rimodulare il percorso della pista ciclabile, nel rispetto della mobilità sostenibile del territorio nonchè alla luce dello studio di fattibilità del P.U.M.S. (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile), proprio in virtù delle esigenze manifestate. Inoltre, sempre in considerazione delle osservazioni manifestate dagli stessi commercianti, contestualmente alla rimodulazione della pista ciclabile è volontà dell’Amministrazione migliorare l’intero assetto della piazza al fine di dotarla di aree a parcheggio a servizio anche degli stessi esercenti. Inoltre, da informazioni desunte per le vie brevi presso gli uffici tecnici del Comune, i lavori stanno procedendo entro i termini contrattuali previsti». Quindi la risponda ai mugugni dei commercianti. “Ovviamente comprendo le difficoltà oggettive che la presenza di un cantiere di tali dimensioni possa arrecare alla cittadinanza, ma d’altro canto se si vuole realizzare qualcosa di nuovo questo scotto bisogna pagarlo, per questo motivo – conclude Pizzuto - chiedo alla comunità tutta di avere la giusta pazienza al fine di ottenere risultati attesi».