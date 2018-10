I rapinatori in casa. Terrore per due coniugi: lei legata e lui costretto a consegnare soldi e gioielli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Torna il terrore delle rapine in casa. Ieri sera, poco dopo le 21, due rapinatori hanno aggredito e sequestrato due coniugi nella loro casa, a Monteroni. I due hanno legato la donna ed hanno costretto il marito ad accompagnarli in giro per la casa a fare razzìa di denaro e gioielli.I rapinatori si sono pure impossessati dei telefoni cellulari, in modo da impedire che i coniugi chiamassero qualcuno per chiedere aiuto, e poi sono fuggiti col bottino. L'uomo è poi riuscito a dare l'allarme e sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le ricerche dei malviventi.