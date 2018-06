Brucia le sterpaglie degli ulivi: muore intossicato dai fumi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Muore in campagna mentre brucia le sterpaglie del suo uliveto. Tragedia nel pomeriggio, alla periferia di Monteroni. Un uomo di 66 anni, Giovanni De Donno, poliziotto in pensione di Monteroni, ha perso la vita probabilmente dopo essersi intossicato con il fumo sprigionato dal rogo delle erbacce.Era da solo quando nel primo pomeriggio, dopo aver pranzato con i familiari, si è recato nel suo podere. Ha quindi acceso il fuoco per ripulire il terreno dalle sterpaglie. Secondo una prima ipotesi, le fiamme sarebbero divampate più del dovuto anche a causa del vento, arrivando a bruciare anche i tubi di gomma dell’impianto di irrigazione. E forse nel concitato e frenetico tentativo di gestire e domare il fuoco, il 66enne ha inalato il fumo tossico a pieni polmoni. Un malore lo ha poi stroncato. Con tutta probabilità, le esalazioni lo hanno stordito e ucciso. E il fatto che fosse da solo e in piena campagna, non gli ha lasciato scampo.Solo intorno alle 19, quando ormai il fuoco si era affievolito, l’uomo è stato trovato riverso per terra da una coppia di vicini, che si era insospettita nel notare l’auto dell’ex poliziotto parcheggiata ancora fuori dal cancello. Marito e moglie hanno scorto il corpo senza vita tra gli ulivi, accanto alle sterpaglie bruciate. I soccorsi sono stati allertati immediatamente, ma l’intervento di un’ambulanza del 118 e di un’automedica è servito soltanto per constatare il decesso dell’uomo. Il cuore del 66enne, infatti, aveva smesso di battere già da qualche ora. Sono intervenuti i carabinieri della stazione di Monteroni che hanno sentito i testimoni ed effettuato i rilievi anche all’interno di un piccolo prefabbricato che il pensionato utilizzava come magazzino e punto di appoggio.Giovanni De Donno viveva a Monteroni. Lascia la compagna e le figlie.