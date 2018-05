Si schianta con la moto: muore a 31 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Monteroni - Incidente mortale intorno alle 20.20 sulla strada provinciale Monteroni-Copertino. A perdere la vita Andrea Lopez, un giovane di 31 anni, di Monteroni, che ha perso il controllo della sua moto e terminando il volo sull'asfalto. Nell'incidente non risultano coinvolti altri mezzi.Purtroppo per il giovane non c'è stato nulla da fare, quando il 118 è arrivato sul posto il suo cuore aveva già smesso di battere.