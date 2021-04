Misterioso rogo nella notte: distrutta dalle fiamme un'auto a Monteroni

Distrutta dalle fiamme ieri sera una Mercedes Classe B parcheggiata a Monteroni in via Filiberto, davanti al civico 159. Danni anche alla vicina tettoia in plexglass. Con i vigili del fuoco sono intervenuti anche i carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Lecce per accertare le cause, rimaste per il momento ignoti. Non si esclude alcuna pista, anche per via dei reati che gli investigatori hanno individuato come a carico del proprietario dell'auto nel loro archivio informatico.