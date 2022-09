Monteroni: cocaina ed eroina in casa, 51enne in carcere

Blitz antidroga a Monteroni. I carabinieri lo hanno trovato in possesso in casa di dosi di eroina e cocaina, oltre ad un centinaio di munizioni: per questo motivo sono scattate le manette ai polisi di G.M., 51enne del posto. L’uomo, a seguito di perquisizione da parte dei carabinieri del Norm della Compagnia di Lecce, è stato arrestato in flagranza di reato.

Il controllo

Il controllo dei militari avvenuto giovedì sera, sarebbe scaturito dall’attività di osservazione del territorio, che avrebbe consentito di notare un insolito viavai di soggetti nei pressi dell’abitazione di Miglietta. Nell’ispezione in casa del 51enne, grazie all’ausilio del nucleo cinofili della Compagnia di Modugno, i carabinieri hanno rinvenuto 30 dosi di eroina, per un totale di quasi 50 grammi, un grammo di cocaina suddivisa in 4 involucri, 880 euro (ritenuti provento dello spaccio) nonché un bilancino di precisione ed un centinaio di cartucce per fucile da caccia calibro 12, detenute illegalmente.

Il tutto è stato posto sotto sequestro. Espletate le formalità di rito e sentito il parere del pubblico ministero di turno, l’uomo è stato posto ai domiciliari presso la propria abitazione.