Monteroni, troppi contagi: dopo le scuole, il sindaco chiude il municipio

l Covid-19 non dà tregua e a Monteroni il sindaco dispone la chiusura del Comune e annuncia più controlli sulle misure anti-contagio.

L’ordinanza è stata firmata oggi dal primo cittadino Mariolina Pizzuto a seguito della positività al coronavirus di un dipendente comunale. Il municipio di piazza Falconieri resterà completamente chiuso per due giorni, ovvero domani e martedì.

Stop ancora più lungo per gli uffici del settore economico-finanziario, che saranno offlimits per tutta la settimana lavorativa, cioè fino a venerdì 5 febbraio.

Intanto, ieri è stato effettuato un primo intervento di sanificazione a Palazzo di Città e in queste ore si procederà con l’espletamento di tutte le misure previste dal protocollo sanitario.

Giovedì scorso, il sindaco aveva già ordinato una giornata di chiusura di due scuole del paese (i plessi di via Putignano e via Gramsci) per consentire le operazioni di sanificazione a seguito del contagio di due studenti.

A Monteroni sono 52 i residenti positivi al Covid, 28 invece le persone in isolamento domiciliare obbligatorio per aver avuto contatti con i contagiati. «I casi registrati in paese - sottolinea il sindaco Pizzuto - sono in aumento: invito nuovamente la cittadinanza al rispetto delle normative vigenti che riguardano la zona arancione al fine di scongiurare provvedimenti più restrittivi. Sono in stretto contatto col prefetto che mi ha garantito, a partire dalle prossime ore, un ausilio nei controlli».

Ultimo aggiornamento: 21:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA