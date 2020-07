Sbalzato dalla bici, muore dopo una settimana in ospedale

Non ce l'ha fatta Angelo Bisconti, 82enne di Monteroni, coinvolto in un incidente stradale il 21 luglio scorso in cui venne sbalzato dalla sua bici. L’uomo si trovava ricoverato nel reparto di ortopedia dell’ospedale “Vito Fazzi” per una serie di fratture riportate durante l'impatto ma le sue condizioni, che inizialmente non sembravano destare troppa preoccupazione, si sono aggravate improvvisamente nella giornata di ieri e l'anziano è deceduto.



Lo scorso 21 luglio, l'uomo era stato sbalzato dalla sella della sua bici nella collisione con un'auto che attraversava un incrocio nel centro abitato del suo paese, Monteroni. Per il conducente dell'auto l'accusa di lesioni si è trasformata in omicidio stradale. © RIPRODUZIONE RISERVATA