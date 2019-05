Monteco, sciopero degli operai: spazzatura per strada e traffico bloccato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oggi è sciopero nella raccolta dei rifiuti in città e il traffico del centro è bloccato per la manifestazione dei lavoratori. I dipendenti di Monteco incrociano le braccia per l'intera giornata in segno di protesta contro le continue contestazioni disciplinari, il mancato rispetto del capitolato d'appalto ma, soprattutto, i licenziamenti preventivi inflitti dall'azienda per paura di essere colpita da interdittiva antimafia.Saranno garantiti, per legge, solo i servizi essenziali. Spazzamento e trasporto agli impianti saranno, pertanto, effettuati solo a beneficio di alcune utenze: dalle 6 alle 12 presso ospedali, scuole, caserme, super carcere, aree turistico museali (centro storico) e, dalle 13 alle 19, ai mercati di via Bari e Rudiae S.Rosa-Settelacquare.Con i loro sindacati (FpCgil, FitCisl, UiltUil, Fiadel e Ugl IA) - pioggia permettendo - i lavoratori hanno marciato in corteo, dalla sede aziendale di Borgo San Nicola fino alla Prefettura, passando per il foro Boario e viale De Pietro, esponendo alcuni striscioni che interpretano il dissenso nei confronti delle scelte adottate dall'azienda. E pochi minuti fa i rappresentanti sono saliti dal prefetto per esporre le loro ragioni.Non è uno sciopero come gli altri. È la prima volta che delle organizzazioni sindacali proclamano l'astensione dal lavoro per protestare contro un'azienda che, come mai accaduto in passato, procede al licenziamento di alcuni suoi dipendenti per evitare di essere raggiunta da interdittiva antimafia. È, dunque, uno sciopero che scaturisce, sì, dalla mancata convocazione di un confronto istituzionale sul tema - come ripetutamente richiesto dai sindacati -, ma, ancor prima, dal particolare contesto generato dall'elevato rischio di infiltrazioni mafiose sul territorio.Le indagini della magistratura nei confronti della Sacra Corona Unita penetrano, infatti, sempre più in profondità i settori produttivi che alimentano l'economia legale, nei quale i vari clan cercano e ottengono accesso anche attraverso le maglie della pubblica amministrazione.L'igiene ambientale è, nel Salento, da sempre uno fra i settori più permeabili alle influenze mafiose. Conseguentemente, l'azione interdittiva della Prefettura di Lecce, come nel recente passato è accaduto soprattutto nell'area di Casarano e Ugento, è tornata a essere incisiva. A ottobre, il provvedimento ha colpito Igeco. Quattro mesi dopo Gial Plast. E, dalla sua, Monteco - che gestisce a Lecce un appalto da 100 milioni di euro - non ha voluto perdere tempo: ha chiesto a tutti i suoi dipendenti di fornire il casellario giudiziale e, valutato ogni singolo caso, ha proceduto al licenziamento di alcune unità, non solo in provincia di Lecce.I lavoratori si sono subito ribellati, anche contro i licenziamenti comminati dalle società già da interdittiva antimafia. E, con loro, i sindacati hanno promesso battaglia. Nell'ultima settimana, un caso ha rinfocolato il dibattito, segnando, di fatto, se così si può dire, un punto proprio a favore dei sindacati di categoria: la sentenza attraverso cui il giudice del lavoro ha disposto il risarcimento (pagamento di 15 mensilità) nei confronti del figlio di un boss della Scu, licenziato il 9 febbraio scorso da Igeco nonostante fosse stato già assolto dal reato di associazione mafiosa dalla Cassazione. E tra i sindacati c'è stato, addirittura, chi ha ritenuto la sentenza un «fallimento», sostenendo che il 34enne figlio del boss sarebbe dovuto essere reintegrato e non solo risarcito. Saranno i prossimi giudizi, sui restanti casi, a decretare l'evoluzione del caso, che, intanto, e forse non troppo a sorpresa, sta già frammentando l'opinione pubblica.