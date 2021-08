Lecce, lo affiancano in monopattino e cercano di rubargli lo zaino con l'incasso. Poi fanno perdere le tracce

Rientrava a casa con il monopattino quando è stato raggiunto e avvicinato da due giovani, anch'essi in monopattino che hanno tentato di rubare lo zaino e poi lo hanno spinto riuscendo a scappare.

La ricostruzione dei fatti

Erano da poco passate le 2.30 della notte quando la centrale operativa della Polizia ha ricevuto una telefonata per segnale una tentata rapina in viale Leoperdi a Lecce. Un 30enne di nazionalità indiana che gestisce un kebab in piazza Sant'Oronzo a Lecce aveva chiesto l'intervento del 113. Mentre rientrava a casa dal lavoro in monopattino, infatti il 30enne è stato inseguito e aggredito da due giovani di nazionalità italiana che a bordo di un altro monopattino si sono avvicinati, hanno tentato di rubargli lo zaino con all'interno l'incasso della serata, e lo hanno spinto. Per poi scappare e far perdere le tracce.

I due rapinatori non riuscendo nei loro intento sono scappati, prima con il monopattino poi abbandonato in via De Giorgi ehanno scavalcato un cancello a piedi facendo perdere le tracce. Il 30enne ha riportato un trauma facciale medicato dai sanitari del 118 intervenuti sul posto.

La polizia ha sequestrato il monopattino su cui viaggiavano i due ragazzi e avviato le indagini per cercare di risalire all'identità degli autori della tentata rapina.