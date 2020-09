Monopattini e sicurezza: si abbassa la velocità e aumentano i controlli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Controlli serrati, a Lecce , da parte della polizia municipale e nuove restrizioni per chi utilizza i monopattini elettrici. Alle aree inibite alla circolazione dei mezzi a due ruote che da un mese a questa parte hanno invaso strade e vicoli del centro cittadino si aggiunge adesso anche piazza Duomo. Inoltre nel tratto di strada che va da Porta San Biagio sino in piazzetta Santa Chiara - nel cuore della movida - il limite di velocità sarà di dieci chilometri orari.In queste ore, quindi, si stanno apportando ulteriori accorgimenti al servizio di noleggio dei monopattini elettrici entrato in funzione appena un mese addietro e che sta facendo registrare grandi numeri in merito al suo utilizzo e finalizzato ad un corretto uso del mezzo in modo tale da evitare conseguenze sia per chi lo guida che per pedoni ed automobilisti che spesso se li vedono sbucare all'improvviso.I controlli da parte della polizia municipale, c'è da aggiungere, non stanno riguardando solamente gli utilizzatori dei monopattini forniti a noleggio dalla società BitMobility ma anche quelli privati, che a differenza dei primi non hanno il limitatore automatico della velocità quando si entra nelle zone pedonali. Giro di vite, quindi, per evitare situazioni di pericolo all'interno delle aree pedonali del centro storico e lungo le principali arterie cittadine che in questi giorni stanno cominciando a ripopolarsi di auto e soprattutto in previsione della riapertura delle scuole che comporterà un volume di traffico più elevato.«Stiamo continuando ad effettuare controlli per verificare il corretto utilizzo dei monopattini elettrici, sia di quelli forniti dalla società BitMobility sia su quelli di proprietà afferma l'assessore alla polizia municipale Sergio Signore e non stanno mancando le sanzioni per chi non rispetta quanto previsto dal regolamento o non rispetta le norme del Codice della strada. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni da parte degli agenti della Municipale. Ci affidiamo comunque al buon senso degli utilizzatori, affinché sussistano tutte le condizioni per circolare in totale sicurezza».Controlli che si sono resi necessari perché si sono verificate numerose situazioni di pericolo soprattutto nelle aree pedonali dove i monopattini continuano a sfrecciare tra i pedoni e lungo le principali arterie cittadine dove procedono zigzagando tra le auto, imboccando le strade contromano e salendo sui marciapiedi. Da più parti arriva l'invito a rispettare quelle che sono le regole di utilizzo che è possibile leggere al momento del noleggio, vale a dire rispetto dei limiti di velocità, divieto di andare in due, divieto di procedere sui marciapiedi, obbligo di indossare il casco di protezione se si è minori di 14 anni ed obbligo di indossare il giubbino catarifrangente dopo le 18. Obbligo che resta invariato anche per i proprietari dei monopattini elettrici, che non possono procedere oltre i 25 km orari sulle strade e che devono rispettare il limite di 10 km orari nelle zone pedonali.Il divieto di accesso in piazza Duomo, ultimo provvedimento messo in atto nelle scorse ore, riguarda anche gli utenti privati e non solo chi noleggia. Sulla questione legata all'utilizzo consapevole dei monopattini elettrici, sia a noleggio che privati, è intervenuto più volte anche l'assessore alla Mobilità Marco De Matteis. E lo ha fatto anche nelle scorse ore, sottolineando ancora una volta l'importanza e l'utilità di questo servizio offerto a cittadini e turisti da appena un mese.«Massima attenzione verso questo nuovo modo di muoversi a Lecce che sta suscitando tanto entusiasmo afferma De Matteis -, siamo contenti che venga utilizzato dai turisti per visitare la città o dai giovani come momento di svago, purché avvenga i modo responsabile, ma naturalmente quello che ci auguriamo è un utilizzo anche differente, di pubblica utilità». L'augurio, come sottolinea il responsabile dell'assessorato di Palazzo Carafa, è che il monopattino diventi mezzo di trasporto, veloce ed ecosostenibile: «Ci auguriamo che venga utilizzato per muoversi in città incalza De Matteis - in alternativa alle auto; nelle scorse ore ho visto diversi ragazzi che, zaino in spalla, usavano il monopattino probabilmente per raggiungere la scuola e questo mi sembra un ottimo segnale». Già dal prossimo mese, intanto, il numero dei monopattini passerà da 250 a 500.