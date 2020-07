Nel barocco arrivano 800 monopattini e bici elettriche: «Via al noleggio entro agosto»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Monopattini, biciclette e scooter elettrici: in arrivo 800 mezzi per disincentivare l'uso dell'automobile e decongestionare il traffico urbano. La gara è stata aggiudicata.Palazzo Carafa si prepara a moltiplicare l'offerta di sharing dando seguito al bando sulla micromobilità alternativa. La Commissione di gara costituita dal settore Mobilità a Lecce ha aggiudicato la fornitura di servizi di condivisione in modalità free floating dei veicoli non inquinanti che circoleranno prossimamente del centro. Presto, quindi, la città potrà fruire di 500 monopattini forniti per metà dalla ditta Reby srl e metà dalla ditta Bit mobility, 250 biciclette (meno di quanto si era immaginato in un primo momento) e 50 scooter offerti dall'azienda Reby.«Siamo contenti per questo ulteriore passo in avanti- dichiara l'assessore alla Mobilità sostenibile, Marco De Matteis - e Lecce avrà per la prima volta servizi di sharing mobility con mezzi elettrici, puliti, non inquinanti, comodi e anche divertenti. Non vedo l'ora di provarli sulle nostre strade, per invitare i leccesi a sceglierli al posto di soliti mezzi motorizzati inquinanti».Il servizio sarà prestato dalle ditte vincitrici nell'area urbana di concerto con Palazzo Carafa che non sosterrà spese riconducibili alla gestione, al recupero dei veicoli, alla loro manutenzione e ricarica. Il Comune e le aziende condivideranno idonee modalità di comunicazione con l'utenza per spiegare e promuovere l'utilizzo dei nuovi servizi di mobilità. L'obiettivo è convincere residenti, salentini e turisti ad abbandonare l'automobile e a usare maggiormente veicoli ecologici, non solo per gli spostamenti quotidiani ma anche in occasione di eventi e manifestazioni pubbliche. La speranza è quella di far partire l'offerta già a partire da questa estate.«Nel bando non avevamo indicato scadenze imminenti sottolinea l'assessore -. Dalla prossima settimana procederemo con la determina e contatteremo le aziende per capire che tempistiche ci sono. Noi contiamo di poter avviare il servizio già a partire da agosto».Come si diceva, la modalità è quella del free floating, ovvero del flusso libero: monopattini, biciclette e scooter elettrici non saranno posizionati in stazioni fisse ma dislocati sul territorio - senza creare ostacolo alla circolazione delle vetture e dei pedoni e senza ledere al decoro urbano - e potranno essere restituiti in punti diversi da quello di prelievo. I veicoli saranno dotati di interfaccia di bordo con il sistema di gestione digitale. Prevista la modalità di pagamento con tariffazione a tempo, attraverso l'utilizzo di strumenti digitali.«Presto convocheremo le ditte vincitrici per mettere a punto il cronoprogramma che consentirà di avviare questi nuovi servizi che sono l'occasione per continuare il percorso di cambiamento che è già in corso conclude De Matteis - viviamo in una città bellissima, che registra temperature miti quasi tutto l'anno, che è pianeggiante, che può essere percorsa tranquillamente in pochi minuti di bicicletta elettrica o monopattino. Le alternative all'automobile saranno sempre più numerose».