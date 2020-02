Alla scoperta di trulli e barocco con il viaggio in mongolfiera: ecco come provarlo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Puglia vista da una mongolfiera. Con l'inaugurazione del Business Tourism Management a Lecce , dal 20 al 22 febbraio prossimi, visitatori e curiosi potranno infatti godere dell'esperienza più in voga del mondo, nel settore turistico. Una gita, quando non un viaggio, in mongolfiera. La società Mongolfiere al Sud Italia, compagnia certificata Enac, sarà presente allo stand 77 di Lecce Fiere proprio per incontrare visitatori e operatori interessati all’esperienza dei voli turistici a bordo dei palloni aerostatici. E offrirà voli “vincolati” per tutti.In occasione dell’edizione 2020 della BTM, Mongolfiere Sud Italia offrirà infatti ai visitatori, nello spazio esterno della Fiera, un piccolo “assaggio” dell’ebbrezza del volo, con cicli continui di “voli ancorati” disponibili gratuitamente, condizioni meteo permettendo. «Il Sud Italia è un territorio unico, ancora tutto da scoprire, e la mongolfiera rappresenta il mezzo migliore per poterlo ammirare da una nuova prospettiva, a testa in giù, cogliendo l’anima più autentica. L’obiettivo per il 2020 è quello di raddoppiare le tappe dove siamo già presenti (Basilicata, Calabria, Puglia e Sardegna), abbracciando anche il Salento, e investire maggiormente in Puglia nel segmento eventi e wedding», dichiara Francesco Ruggieri, accountable manager della società Mongolfiere Sud Italia.