Molestava le bambine sullo scuolabus: otto anni all'autista

I giudici di secondo grado hanno confermato ieri sera la condanna a otto anni di reclusione per Claudio De Rinaldis, 62 anni, originario di Melendugno ma residente a Zollino, in provincia di Lecce , accusato di aver molestato tre ragazzine sullo scuolabus di cui era il conducente. La sentenza è stata letta ieri sera dai giudici della sezione promiscua della Corte d'Appello di Lecce, che hanno così dato seguito alla richiesta della Procura generale di confermare la pena inflitta in primo grado, lo scorso gennaio, al termine del processo con rito abbreviato che si era celebrato davanti al gup Vincenzo Brancato. L'imputato era difeso dagli avvocati Viola Messa e Marino Giausa, mentre le tre vittime si erano costituite parte civile, assistite dagli avvocati Viviana Labbruzzo e Stefano De Francesco.Le accuse risalgono al 2015 e portarono all'arresto di De Rinaldis nel settembre del 2017: l'uomo avrebbe molestato e palpeggiato tre ragazzine mentre si trovavano sullo scuolabus, promettendo in cambio piccoli regali. Le indagini presero il via in seguito alla denuncia di una di loro.