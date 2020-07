Si denuda e molesta una donna sul ponte di Gallipoli: i carabinieri lo salvano dal linciaggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un uomo di nazionalità pakistana si è denudato questa mattina sul ponte che unisce la città vecchia alla nuova, a Gallipoli . Dopo essere rimasto nudo, l'uomo - in evidente stato di agitazione - ha tentato di avvicinare e molestare una donna che passava di là, a piedi. Le sue urla hanno attirato i passanti e i turisti, che hanno chiamato i carabinieri.Ma in attesa dell'arrivo dei militari, l'atmosfera si è scaldata e rischiava di precipitare. Proprio i carabinieri, infatti, hanno evitato che l'uomo divenisse vittima di linciaggio. Al momento si attende l'arrivo dell'ambulanza per prestare soccorso ai protagonisti di questa vicenda e - secondo le prime informazioni raccolte - per sottoporre l'uomo a un Tso (trattamento sanitario obbligatorio).