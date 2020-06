Modena, trovato in stazione un uomo scomparso da Lecce

Era scomparso da Lecce da diversi giorni: a ritrovare l'uomo, un 50enne che si era allontanato dalla propria abitazione senza dare più notizie ai familiari, è stata la polizia ferroviaria di Modena. Il 50enne, in evidenti difficoltà economiche e con i familiari impossibilitati ad andare a Modena, è stato ospitato all'interno del Posto di Polizia Ferroviaria dove gli agenti gli hanno dato un pasto caldo, un pò di denaro per le necessità urgenti, raccolto tra i poliziotti presenti sul posto, e poi è stato accompagnato al treno diretto a Lecce. Una volta tornato a casa, si è premurato di avvisare telefonicamente gli agenti per ringraziarli dell'aiuto fornito. Sempre a Modena, gli operatori della Polfer hanno denunciato in stato di libertà un cittadino cingalese, con precedenti di polizia, sorpreso nel piazzale antistante la stazione ferroviaria mentre tentava di rubare una bicicletta. © RIPRODUZIONE RISERVATA