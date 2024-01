​Moda sostenibile, il fiocco salentino è top: premiata azienda leccese

La qualità, la storia, il rispetto del mondo circostante. Perché si può – e si deve – produrre, per esempio, moda sostenibile: come auspica l’European Textile & Craft Award, premio istituito dall’Accademia Tessile Europea di Bolzano per valorizzare e promuovere le produzioni artigianali e di design innovative. Tra i vincitori 2024, il 12 gennaio scorso in Alto Adige, anche un’azienda leccese: IJO’ design, premiata grazie a un capo d’abbigliamento realizzato con la tecnica del fiocco salentino, “risultato di una creazione tessile ad hoc”, spiega il brand in questione, “dove non vi è alcuno scarto o spreco, ma una sintesi sostenibile e perfetta da indossare, densa di storia e di contenuto”.

Perché anche un tessuto può (e deve) custodire la memoria “e raccontare il ricordo”; per questo IJO’ Design ha dato vita per l’occasione a un capo “da sfogliare come tra le righe del tempo, da scrutare nelle sue zone di luce e ombra.

Un capo manifesto di una storia che "non vuol essere dimenticata”, ottenuto grazie a un lavoro di ricerca necessario, “difeso dalle linee di un design minimale e avanguardistico”.

Un viaggio nel tempo

Un viaggio attraverso il tempo, “dove il prima e dopo si mescolano con il qui e ora”; una memoria tra le cui pieghe “si intravedono mani forti e lievi insieme a telai antichi e nobili, uniti per tessere meraviglie con antiche tecniche”. E così il fiocco salentino, patrimonio di un’artigianalità “che chiede di essere custodita e preservata”, dà vita a un fiore di Catalpa, a una creazione in cui “il tessuto è origine, mezzo e fine di questo racconto”: con il capo che prende forma e concetto “a partire dal tessuto che ispira il progetto di design a lui dedicato”. IJO’ design, d’altronde, segue fin dal primo momento una stella polare ben precisa: il recupero delle più antiche tradizioni della tessitura pugliese, con realizzazione manuale di tutti i capi attraverso telai in legno di ulivo, attenzione quasi maniacale al design - che viene dalla formazione di Annalisa Surace, creatrice del brand, come architetto – materie prime naturali e certificate, “che rappresentano il comune denominatore di una continua ricerca di sostenibilità, muovendosi verso il business della moda consapevole".

E in più la scelta di una politica “Zero Waste”, ovvero utilizzo degli scarti di produzione per realizzare nuove creazioni, e un codice QR su ogni etichetta per garantire al consumatore finale una catena di produzione tracciabile. Una filosofia che ha convinto i giurati di Bolzano e di questo evento dedicato all’eccellenza tessile che sa abbinare artigianato, innovazione e da questa edizione sostenibilità. I professionisti e le imprese premiate sono state selezionate da una giuria internazionale che ha valutato la qualità e l’originalità dei progetti in gara, e i vincitori sono stati omaggiati di un lembo del tessuto usato per realizzare a Parigi l’opera postuma di Christo, la copertura dell’Arco di Trionfo, oltre a vivere l’emozione di un intervento in remoto di Roberto Capucci, stilista cult degli anni ’60-’70 oggi novantatreenne.