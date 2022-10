Moda, Golden Goose compra la salentina Italian Fashion Team: «Siamo entusiasti»

Altra grande acquisizione nel Salento da parte di un top brand della moda: Golden Goose (controllata dal fondo Permira) compra Italian Fashion Team di Casarano, una delle più importanti aziende del distretto salentino delle sneakers e maggiore fornitore del suo acquirente, con oltre 300 dipendenti in quota.

Lo conferma l’amministratore dell’azienda salentina Michele Zonno, che resterà alla guida della realtà che ha creato e nel giro di pochi fatto decollare. Un altro importante colpo per l’industria manifatturiera di questo territorio, dopo l’acquisto di Barbetta da parte del gruppo Florence.

«Siamo entusiasti»

«Siamo entusiasti di entrare a far parte della Golden Family in un momento di crescita così importante. Italian Fashion Team e Golden Goose collaborano insieme ormai da 7 anni. Questa - dichiara Zonno - è la naturale evoluzione di una relazione forte e duratura come la nostra. L'impegno per l'eccellenza italiana e il talento locale è fondamentale per noi e sono contento di poter collaborare con un'azienda che condivide i nostri stessi valori».