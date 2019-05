Nascondeva la droga nei pantaloni: un arresto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un involucro nascosto nella biancheria intima. Così grosso da destare sospetto nei poiziotti della Mobile che lo hanno fermato per un controllo. Infatti, Jhoanne Blago, 41enne pregiudicato di Lecce, tentava di nascondere un grosso quantitativo di cocaina.E' accaduto tutto ieri pomeriggio. Blago percorreva via vecchia Frigole, in direzione della città. Ritenendo che in quel momento fosse intento nella commissione di qualcosa di illecito, i poliziotti lo hanno pedinato e subito dopo bloccato. Nei pantaloni nascondeva un involucro con 154 grammi di cocaina. Blago - informa la Polizia - fa parte delle frange estreme del tifo leccese ed in tale contesto si è reso più volte responsabile di episodi di violenza, infatti dal gennaio scorso è destinatario di Daspo per la durata di 5 anni.L’arrestato è stato accompagnato dai poliziotti, su disposizione del pm di turno, nel carcere di Borgo San Nicola.