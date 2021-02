Mistero nella periferia leccese, tra le erbacce spunta la statua di un santo

LECCE - La zona è quella di Borgo San Nicola e il bastone sembrerebbe confermare che si tratta proprio di lui. Ma in pochissimi sanno dell'esistenza di questa antica immagine del santo realizzata nella pietra leccese e nascosta in campagna. L'opera si trova in una zona nascosta della periferia di Lecce, poco lontano da via Adriatica e da molto anni resiste alle intemperie nel più completo abbandono. La sua collocazione, in una zona ad alto contenuto di manufatti religiosi, basti pensare alle cappelle che punteggiano la strada per Torre Chianca, farebbe pensare all'esistenza di un antico luogo di culto dedicato al santo, ma di cui ormai non ci sono che poche tracce.

La foto è stata postata da Élise Delle Rose sulla pagine del gruppo Facebook Salento archeologico e in tanti si sono interrogati sull'origine del misterioso manufatto, che peraltro ricade in una proprietà privata. Con poche possibilità quindi di essere interessato da un vero recupero.

Ultimo aggiornamento: 19:40

