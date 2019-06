Miss Mondo, sfilata di vip sul palco: sabato la premiazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In anteprima la corona che sabato notte incoronerà la nuova Miss Mondo Italia 2019, al termine dello show che si svolgerà al Teatro Italia a partire dalle 21. Presenta Giorgia Palmas, ospiti le 50 finaliste di Miss Mondo i rappresentanza di tutte le regione d'Italia e poi ancora il campione del mondo di nuoto Filippo Magnini, Alessandro Cecchi Paone, l'inviato di Striscia Luca Abete, la cantante Bianza Atzei, il cabarettista Pino Campagna e tanti altri volti noti della tv e del cinema. La corona del Barachino.La Corona di Miss Mondo per l'edizione 2019 è stata realizzata da Moreno Barachino maestro artigiano del Friuli. "Una bellissima donna vestita d'abito sontuoso e ricco, con un manto sopra, e siede sopra un globo, ha coronata la testa di fiori, e con la destra mano, tiene uno scettro, ovvero un'asta che con l'uno e con l'altra vien dimostrata nelle sopra dette Medaglie, e con la sinistra una cornucopia pieno di diversi frutti e oltre a ciò sopra la testa una bellissima stella..." (Monumento all'Italia sito nell'omonima piazza a Reggio Calabria - Cesare Ripa iconologia).L'opera E realizzata completamente a mano dal Baracchino. Il maestro artigiano friulano Audi lizzato acciaio in parte forgiato ed in parte battuto a freddo a mano. Dopo la brasatura dei vari componenti è stata effettuata alla cromatura ed infine la corona è stata verniciata tramite aerografia e protetta con vernice trasparente per esaltarne la lucentezza poi le finiture in cordoncino.