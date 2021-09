Miss Mondo: sarà Claudia Motta a rappresentare l'Italia. Eletta bella tra le belle a Gallipoli

E' Claudia Motta, 21enne di Velletri, "Miss Mondo Italia 2021". La giovane laziale, che ha conquistato la fascia di reginetta della bellezza al termine delle selezioni svoltesi a Gallipoli in provincia di Lecce, nel Teatro delle feste di Villa dei Fiori, rappresenterà l'Italia nella finale di Miss World in programma il prossimo 16 dicembre a Porto Rico.

Chi è Claudia Motta

Nata a Roma, Claudia vive a Velletri con la sua famiglia, papà Stefano e mamma Alessandra dipendenti statali, e la sorella Alice, studia giurisprudenza. Claudia è una tosta oltre che bella, una “donna” che punta dritta all'obiettivo, quello per intenderci, mai traguardato prima nella storia della kermesse internazionale di bellezza più antica e prestigiosa del Pianeta, da una Miss italiana: vincere Miss Word. Alta 175 centimetri, occhi magnetici e cangianti dal castano al verde, capelli lunghi e biondi, un concentrato di bellezza con tanto carisma tutto tipicamente italiano, pronto a conquistare il mondo. Claudia frequenta il terzo anno del corso di studi della facoltà di giurisprudenza, presso l’Università “La Sapienza” di Roma, e lo fa con profitto ed in regola con gli esami, nonostante i suoi impegni in tv, dove tra le altre cose fa la “showgirl” nel programma Tiki Taka condotto dall’istrionico Piero Chiambretti.

«Ho lottato per raggiungere i miei obiettivi»

«Credo tanto in me stessa ed ho sempre lottato per raggiungere i miei obiettivi. Proprio per questo, mi ritrovo oggi a gioire di un’altra grandissima soddisfazione nella mia vita breve ma già intensa vita professionale, grande quanto i miei sogni. Portorico mi aspetta, per regalare all’Italia quel successo mai raggiunto, a coronamento di un anno memorabili per i successi tricolori».

Le fasce Speciali



Nel corso della finale nazionale sono state assegnate tutte le fasce speciali.

Miss Mondo Gil Cagnè a Pablo Claudia Motta

Miss Mondo Caroli Hotels alla siciliana Lorena Caponiti

Miss Mondo Agricola alla laziale Lucia La Paglia,

Miss Mondo Cdh a Lorenza Mammarella (Abruzzo)

Miss Mondo Acts Planet alla siciliana Lorena Caponiti

Miss Mondo Talent a Isabella Marchetti Emilia Romagna

Miss Mondo Model a Giale Sbattella (Umbria)

Miss Mondo Avvenice a Morena De Fazio (Campania)

Miss Mondo Non ci ferma Nessuno a Deline Nkandu Lumana (Veneto)